Тутберидзе обратилась к болельщикам после победы на премии ISU

«Все из нас с большой любовью относятся к фигурному катанию. Наш прекрасный спорт делает наш мир лучше. Это огромная мотивация для нас продолжать тренироваться, это делает нас только лучше. Особенно в эти тяжелые времена, когда мы не можем продолжать тренировки, некоторые соревнования были отменены, но я уверена, что с нашей любовью мы пройдем через это», — сказала Тутберидзе в обращении, опубликованном на ее странице в Instagram.