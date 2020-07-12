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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тутберидзе обратилась к болельщикам после победы на премии ISU

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратилась к болельщикам после победы в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

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Первая в истории церемония ISU Skating Awards прошла в субботу в режиме онлайн.


Тутберидзе «утерла нос» канадскому тренеру Медведевой
ТВЦ

Тутберидзе получила награду в номинации «Лучший тренер», опередив американского специалиста Рафаэла Арутюняна и канадца Брайана Орсера.

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«Все из нас с большой любовью относятся к фигурному катанию. Наш прекрасный спорт делает наш мир лучше. Это огромная мотивация для нас продолжать тренироваться, это делает нас только лучше. Особенно в эти тяжелые времена, когда мы не можем продолжать тренировки, некоторые соревнования были отменены, но я уверена, что с нашей любовью мы пройдем через это», — сказала Тутберидзе в обращении, опубликованном на ее странице в Instagram.

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Тутберидзе работает с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой, чемпионкой Европы-2020 Аленой Косторной, двукратной чемпионкой России Анной Щербаковой, двукратным чемпионом России среди юниоров Даниилом Самсоновым, специалист привела к двум высшим наградам чемпионата мира среди юниоров Александру Трусову.

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