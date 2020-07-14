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18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева показала, как тренируется в Москве по видеосвязи с Орсером

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева показала, как проходят ее тренировки в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Медведева, которая на постоянной основе занимается под руководством канадского специалиста Брайана Орсера в Торонто, из-за закрытия границ во время пандемии коронавируса работает в Москве. Фигуристка проводит занятия со своим тренером по видеосвязи.

«Так и живем», — написала Медведева под видео в своем аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что Медведева тренируется на катке московского ЦСКА под руководством Елены Буяновой в постоянном контакте с Орсером.

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