Медведева показала, как тренируется в Москве по видеосвязи с Орсером
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева показала, как проходят ее тренировки в Москве.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева показала, как проходят ее тренировки в Москве.
Медведева, которая на постоянной основе занимается под руководством канадского специалиста Брайана Орсера в Торонто,
«Так и живем», — написала Медведева под видео в своем аккаунте в Instagram.
Ранее сообщалось, что Медведева тренируется на катке московского ЦСКА под руководством Елены Буяновой в постоянном контакте с Орсером.