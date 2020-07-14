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18:22 (мск), источник: ТАСС

Тренер Адоньев: Тутберидзе попросила Щербакову уйти из ее группы в 2014 году

ТАСС, 14 июля. Российский тренер Этери Тутберидзе попросила в 2014 году покинуть свою группу фигуристку Анну Щербакову. Об этом сообщил воспитанник и бывший член тренерской группы Этери Тутберидзе Виктор Адоньев, комментарий которого приводит «Газета.Ru».

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Источник: Reuters

Щербаковой 16 лет. Она является двукратной чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы 2020 года и финала Гран-при прошедшего сезона.

Фоторепортаж
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«Я с ней раньше много занимался, когда ее Тутберидзе попросила уйти из группы. Я тоже в тот момент ушел, и мы вместе с Аней и Артемием Пуниным (воспитанник Тутберидзе — прим. ТАСС) много работали, он занимался ее прыжками. Тройные Щербаковой поставил именно он, а не кто-либо другой», — рассказал Адоньев.

«Это было в 2014—2015 годах, и в конце того сезона, в 2015 году Аня пришла к Тутберидзе со всеми тройными, ее взяли тут же, и теперь мы видим результат. Это нормальная ситуация, потому что Этери уже великий тренер. Она сейчас всем говорит: “Хорошая девочка, придете со всеми тройными — я вас возьму”. У нее послужной список уже такой солидный, все к ней стремятся, так что по-другому нельзя», — заключил тренер.

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