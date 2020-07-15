16-летняя российская фигуристка-чемпионка поделилась планами по уходу из спорта

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Косторная посчитала, что в фигурном катании невозможно выступать до 30 лет из-за высокой конкуренции.

На первом месте ты точно не будешь из-за 15-летних девочек с четверными прыжками. У них много сил и энергии. Я попробую откатать этот сезон, а потом олимпийский. Алена Косторная российская фигуристка

Фигуристка также добавила, что не строит планов по завоеванию золотой медали на Играх в Пекине.

16-летняя спортсменка рассказала, что после окончания карьеры хочет стать нейрохирургом: «Там много разных болезней. Операции, которые реально сделать, но никто не пробовал, потому что риски высоки. Мне кажется, в этой профессии много адреналина».

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