16-летняя российская фигуристка-чемпионка поделилась планами по уходу из спорта
Чемпионка Европы по фигурному катанию, россиянка Алена Косторная поделилась планами по уходу из спорта. Ее слова приводит Олимпийский канал.
Чемпионка Европы по фигурному катанию, россиянка Алена Косторная поделилась планами по уходу из спорта. Ее слова приводит Олимпийский канал.
Косторная посчитала, что в фигурном катании невозможно выступать до 30 лет
На первом месте ты точно не будешь
из-за15-летних девочек с четверными прыжками. У них много сил и энергии. Я попробую откатать этот сезон, а потом олимпийский.
Фигуристка также добавила, что не строит планов по завоеванию золотой медали на Играх в Пекине.
16-летняя спортсменка рассказала, что после окончания карьеры хочет стать нейрохирургом: «Там много разных болезней. Операции, которые реально сделать, но никто не пробовал, потому что риски высоки. Мне кажется, в этой профессии много адреналина».
В сезоне-2019/2020 Косторная завоевала золото на чемпионате Европы, а также в финале