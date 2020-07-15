«Врачи предупреждали: «Может не выдержать». Экс-ученик Тутберидзе — о том, как его заставили выступать с пневмонией

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«Надоело все, честно говоря. Это случилось после Азиатских игр-2011, которые проходили в Астане и Алма-Ате, и я как раз выступал за Казахстан. Наша пара тогда была в хорошей форме, мы наконец три месяца нормально потренировались. Я думал, что мы себя хорошо покажем, и на первой тренировке мы действительно здорово откатались, очень понравились судьям… А потом я заболел. Причем заболел так! У меня была двусторонняя пневмония. И тут начался самый большой ужас в моей жизни.

Температура была 40 градусов, меня положили в инфекционную больницу, кололи антибиотиками, я похудел на семь килограмм за три дня — на мне костюм висел! И меня заставили выступать. Именно заставили. Меня не спрашивали, сможешь кататься или снимаемся. Мне сказали: «Надо выступить, Вить». Врачи предупреждали, что кататься нельзя: «Он может не выдержать. Тем более с партнершей кататься — у него сил нет! Мы не будем выписывать его из больницы». Но в итоге все организовали так, чтобы я все-таки выступил. Вспоминаю — это был кошмар. Прокатались мы очень плохо. Я вообще не знал, как программу доехать. На утренней тренировке мы ни одного элемента не сделали, никаких поддержек — я просто задыхался. Делал шаг — и начинал адски кашлять. Но я все-таки вышел на лед.

В коротком танце мы в конце упали, потому что у меня сил вообще не осталось: я поднял партнершу в поддержку, и мы с ней оказались на льду. Я еле встал. Произвольную программу мы уже не так ужасно доехали, но… меня потом заставили и на показательных выступить. Хотя у меня начались осложнения, и я кашлял без остановки, было очень страшно.

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Родители в шоке были, когда узнали, что у меня двусторонняя пневмония, и я выступаю на соревнованиях. Это как сейчас представить, что кто-то с коронавирусом и осложнениями выйдет на лед. Все скажут: «Вы нормальные вообще? Он же умрет!».