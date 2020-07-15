Загитова показала бекстейдж со съемок нового ролика
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Фанаты олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алина Загитова выложили в Instagram видео со съемок рекламного ролика.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Фанаты олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алина Загитова выложили в Instagram видео со съемок рекламного ролика.
Судя по посту в соцсети, скоро мы увидим новый ролик с участием российской фигуристки.
Алина Загитова выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году. Помимо этого, россиянка является чемпионкой мира и чемпионкой Европы.