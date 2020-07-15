Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Ахмат
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
Краснодар
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Бернли
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:00
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Сити
Борнмут
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Арсенал Т
13
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Болонья
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Милан
Парма
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Верона
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Лацио
Все события
Фоторепортажи
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
9Смолов забил «Барселоне»
16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова показала бекстейдж со съемок нового ролика

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Фанаты олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алина Загитова выложили в Instagram видео со съемок рекламного ролика.

Наверх

Судя по посту в соцсети, скоро мы увидим новый ролик с участием российской фигуристки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алина Загитова выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году. Помимо этого, россиянка является чемпионкой мира и чемпионкой Европы.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Шикарная чемпионка мира из России, которая быстро приведет в форму любого
Петр Ян назвал сроки завершения карьеры
Российская фигуристка поделилась планами по уходу из спорта
Ласицкене превратится в беженку? Что будет с легкой атлетикой
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России
Глушаков: Федуну мне точно нечего доказывать
Утверждено расписание матчей чемпионата мира по футболу в Катаре
7 игроков НХЛ, отказавшихся продолжать сезон из-за пандемии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь