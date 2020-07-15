Загитова показала бекстейдж со съемок нового ролика

Судя по посту в соцсети, скоро мы увидим новый ролик с участием российской фигуристки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алина Загитова выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году. Помимо этого, россиянка является чемпионкой мира и чемпионкой Европы.