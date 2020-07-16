Туктамышева выложила соблазнительное фото в полотенце
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала свое фото в полотенце и рассказала, что помогает ей восстановиться после тренировок.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала свое фото в полотенце и рассказала, что помогает ей восстановиться после тренировок.
«Как я восстанавливаюсь после тренировок? По возможности — это баня, а если ее нет, то горячий душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановится. И ещё
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