Туктамышева выложила соблазнительное фото в полотенце

«Как я восстанавливаюсь после тренировок? По возможности — это баня, а если ее нет, то горячий душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановится. И ещё супер-средство — это сон. Ну и покушать естественно», — подписала фото Туктамышева.