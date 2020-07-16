Появилось видео с отрывком из новой программы Туктамышевой

Об этом сообщает фанатский аккаунт 23-летней спортсменки в инстаграме team.tuktik со ссылкой на Юг Спорт.

Спортсмены заехали на базу в Кисловодск 2 июля. Это первый сбор подопечных российского тренера после перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

В группе Мишина тренируются чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также победители финалов Кубка России 2020 и 2019 годов соответственно Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин. В нынешнем сезоне со специалистом начал работать серебряный призер Олимпийских игр-2018 Михаил Коляда. Всего в составе группы — 10 человек. На базе они будут находиться до 20 июля.