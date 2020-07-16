Появилось видео с отрывком из новой программы Туктамышевой
В Сети появился отрывок из новой программы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.
В Сети появился отрывок из новой программы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.
Об этом сообщает фанатский аккаунт 23-летней спортсменки в инстаграме team.tuktik со ссылкой на Юг Спорт.
В ролике фигуристка исполняет дорожку шагов и вращение.
«Небольшой отрывок новой программы», — говорится в сообщении.
Напомним, в Кисловодске тренировочные мероприятия проводят фигуристы группы Алексея Мишина.
Спортсмены заехали на базу в Кисловодск 2 июля. Это первый сбор подопечных российского тренера после перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции.
В группе Мишина тренируются чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также победители финалов Кубка России 2020 и 2019 годов соответственно Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин. В нынешнем сезоне со специалистом начал работать серебряный призер Олимпийских игр-2018 Михаил Коляда. Всего в составе группы — 10 человек. На базе они будут находиться до 20 июля.