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18:51 (мск), источник: Sport24

Появилось видео с отрывком из новой программы Туктамышевой

В Сети появился отрывок из новой программы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Об этом сообщает фанатский аккаунт 23-летней спортсменки в инстаграме team.tuktik со ссылкой на Юг Спорт.

В ролике фигуристка исполняет дорожку шагов и вращение.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Небольшой отрывок новой программы», — говорится в сообщении.

Напомним, в Кисловодске тренировочные мероприятия проводят фигуристы группы Алексея Мишина.

Спортсмены заехали на базу в Кисловодск 2 июля. Это первый сбор подопечных российского тренера после перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В группе Мишина тренируются чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также победители финалов Кубка России 2020 и 2019 годов соответственно Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин. В нынешнем сезоне со специалистом начал работать серебряный призер Олимпийских игр-2018 Михаил Коляда. Всего в составе группы — 10 человек. На базе они будут находиться до 20 июля.

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