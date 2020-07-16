Американская фигуристка исполнила тройной аксель на тренировке

Фигуристка отметила, что еще на карантине поставила себе цель — исполнить тройной аксель.

«Моя первая удачная попытка приземления тройного акселя. Карантин дал мне время подумать и понять, какие цели стоят передо мной в фигурном катании», — подписала свою публикацию Гленн.