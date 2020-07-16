Американская фигуристка исполнила тройной аксель на тренировке
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американская фигуристка Эмбер Гленн опубликовала в своем
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американская фигуристка Эмбер Гленн опубликовала в своем
Фигуристка отметила, что еще на карантине поставила себе цель — исполнить тройной аксель.
«Моя первая удачная попытка приземления тройного акселя. Карантин дал мне время подумать и понять, какие цели стоят передо мной в фигурном катании», — подписала свою публикацию Гленн.
Тренерами 21-летней Гленн являются Питер и Дарлин Кэйны.