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19:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американская фигуристка исполнила тройной аксель на тренировке

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американская фигуристка Эмбер Гленн опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с тренировки, на которой исполнила тройной аксель.

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Фигуристка отметила, что еще на карантине поставила себе цель — исполнить тройной аксель.

«Моя первая удачная попытка приземления тройного акселя. Карантин дал мне время подумать и понять, какие цели стоят передо мной в фигурном катании», — подписала свою публикацию Гленн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тренерами 21-летней Гленн являются Питер и Дарлин Кэйны.

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