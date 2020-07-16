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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плющенко пробежал наперегонки с Трусовой

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, на котором он и его подопечная Александра Трусова соревнуются в забеге наперегонки.

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Источник: РИА "Новости"
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фотографий
19
фотографий
19
фотографий
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры.

Плющенко вместе со спортсменами из своей академии, в числе которых была и Трусова, на протяжении месяца находился на тренировочном сборе в Кисловодске, где команда под его руководством готовилась к новому сезону.

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«Забег в долгую… Спортсменка почти победила тренера, который не такой уж и простой», — такой подписью Плющенко сопроводил ролик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Плющенко возмутился, что 16-летняя Трусова не получила премию проекта ISU Skating Awards. По мнению специалиста, россиянка делает много разнообразных четверных прыжков и заслуживала быть отмеченной организаторами церемонии.

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