Плющенко пробежал наперегонки с Трусовой

Плющенко вместе со спортсменами из своей академии, в числе которых была и Трусова, на протяжении месяца находился на тренировочном сборе в Кисловодске, где команда под его руководством готовилась к новому сезону.
«Забег в долгую… Спортсменка почти победила тренера, который не такой уж и простой», — такой подписью Плющенко сопроводил ролик.
Ранее Плющенко возмутился, что 16-летняя Трусова не получила премию проекта ISU Skating Awards. По мнению специалиста, россиянка делает много разнообразных четверных прыжков и заслуживала быть отмеченной организаторами церемонии.