Фигуристка-чемпионка из России погибла в 20 лет

Источник: РИА "Новости"

Тело спортсменки обнаружили под окнами многоэтажного дома. По предварительной версии, в ночь на 18 июля Александровская выпала с шестого этажа.

В 2016 году Александровская получила предложение представлять Австралию на международных соревнованиях. В том же году россиянка сменила спортивное гражданство. В паре с Харли Уиндзором она завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров. Кроме того, пара дважды выигрывала чемпионат Австралии.