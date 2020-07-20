Юниорская серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 отменена

Источник: РИА "Новости"

Решение об отмене соревнования было принято из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что совет ISU проведет 3 августа онлайн-совещание для оценки ситуации с пандемией коронавируса и обсудит планирование соревнований на предстоящий сезон во взрослом фигурном катании.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7698fb5b29560359bd00" data-vnd="7698fb5b29560359bd00" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7698fb5b29560359bd00" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Со времени последнего заседания совета ISU 6 июля была получена информация об увеличении ограничений на въезд и выезд в ряде стран, что может серьезно осложнить участие в турнирах юниоров. Некоторые федерации попросту не смогут отправлять свои юниорские команды на этапы Гран-при. Кроме того, потенциальные санитарные меры (включая возможный карантин) могут наложить непосильное бремя на организаторов», — говорится в сообщении.

«Если позднее в течение сезона ситуация с пандемией изменится и будет обеспечена безопасная организация международных соревнований среди юниоров, и при этом члены ISU захотят провести международные турниры для юниоров, то союз рассмотрит финансовую помощь заинтересованным сторонам при условии получения подробного предложения. Предпочтение будет отдаваться федерациям, которым изначально было предоставлено право проведения этапов Гран-при среди юниоров в сезоне-2020/21», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно об отмене этапов юниорской серии Гран-при в канадском Ричмонде ( 26—29 августа ), словацком Кошице ( 2—5 сентября ) и японской Иокогаме ( 16—19 сентября ). Планировалось провести этап в Будапеште ( 9—12 сентября ), позднее были запланированы соревнования в чешской Остраве ( 23—26 сентября ), Ташкенте (30 сентября — 3 октября), Любляне ( 7—10 октября ) и Риге ( 14—17 октября ). Финал Гран-при должен был пройти в Пекине 10—13 декабря .