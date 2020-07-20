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13:45 (мск), источник: ТАСС

Юниорская серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 отменена

ТАСС, 20 июля. Юниорская серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 отменена. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

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Источник: РИА "Новости"

Решение об отмене соревнования было принято из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что совет ISU проведет 3 августа онлайн-совещание для оценки ситуации с пандемией коронавируса и обсудит планирование соревнований на предстоящий сезон во взрослом фигурном катании.

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«Со времени последнего заседания совета ISU 6 июля была получена информация об увеличении ограничений на въезд и выезд в ряде стран, что может серьезно осложнить участие в турнирах юниоров. Некоторые федерации попросту не смогут отправлять свои юниорские команды на этапы Гран-при. Кроме того, потенциальные санитарные меры (включая возможный карантин) могут наложить непосильное бремя на организаторов», — говорится в сообщении.

«Если позднее в течение сезона ситуация с пандемией изменится и будет обеспечена безопасная организация международных соревнований среди юниоров, и при этом члены ISU захотят провести международные турниры для юниоров, то союз рассмотрит финансовую помощь заинтересованным сторонам при условии получения подробного предложения. Предпочтение будет отдаваться федерациям, которым изначально было предоставлено право проведения этапов Гран-при среди юниоров в сезоне-2020/21», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно об отмене этапов юниорской серии Гран-при в канадском Ричмонде (26—29 августа), словацком Кошице (2—5 сентября) и японской Иокогаме (16—19 сентября). Планировалось провести этап в Будапеште (9—12 сентября), позднее были запланированы соревнования в чешской Остраве (23—26 сентября), Ташкенте (30 сентября — 3 октября), Любляне (7—10 октября) и Риге (14—17 октября). Финал Гран-при должен был пройти в Пекине 10—13 декабря.

Юниорский Гран-при проводится с сезона-1997/98. По итогам прошлогоднего финала юниорского Гран-при в женском одиночном катании золотую награду выиграла россиянка Камила Валиева, а Дарья Усачева заняла третье место. Среди мужчин победителем стал японец Сун Сато, второе и третье места заняли россияне Андрей Мозалев и Даниил Самсонов соответственно. В соревновании пар весь пьедестал почета заняли российские фигуристы: первыми стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, вторыми — Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, третьими — Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, среди танцевальных дуэтов золотые награды завоевали грузины Мария Козакова и Георгий Ревия, россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный стали обладателями бронзовых медалей.

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