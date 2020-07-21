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16:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Семье погибшей фигуристки-чемпионки из России за сутки собрали 11 тысяч долларов

Австралийский фигурист Грегори Мерриман на платформе Go fund me организовал сбор средств для семьи погибшей чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.

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Источник: РИА "Новости"

«В ближайшие дни семья и друзья Кати попрощаются с ней в России. Наша цель — наполнить церемонию цветами в напоминание о любви и радости, которую Катя принесла всем, кто живет в Австралии и по всему миру», — говорится в описании сбора, который был открыт сутки назад, 20 июля.

Уточняется, что три тысячи долларов потратят на букеты, а остальное направят в помощь близким спортсменки. На момент написания заметки было собрано более 11 тысяч долларов.

18 июля тело Александровской было обнаружено у окон многоэтажного дома в Москве. Представители правоохранительных органов нашли в ее квартире предсмертную записку «Люблю». Как выяснилось позже, спортсменка страдала от депрессии и посещала психолога.

Александровская родилась в Москве. До 2011 года спортсменка выступала в одиночном катании. Весной 2012 года после переезда на Украину она перешла в парное катание. С 2016-го фигуристка представляла на международных соревнованиях Австралию в дуэте с Харли Уиндзором. Чемпионат мира среди юниоров они выиграли в 2017 году.

20 июля российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о взаимоотношениях с Александровской. Она отметила, что они не были близкими подругами, но иногда переписывались.

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