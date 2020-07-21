Семье погибшей фигуристки-чемпионки из России за сутки собрали 11 тысяч долларов

Источник: РИА "Новости"

«В ближайшие дни семья и друзья Кати попрощаются с ней в России. Наша цель — наполнить церемонию цветами в напоминание о любви и радости, которую Катя принесла всем, кто живет в Австралии и по всему миру», — говорится в описании сбора, который был открыт сутки назад, 20 июля.

Уточняется, что три тысячи долларов потратят на букеты, а остальное направят в помощь близким спортсменки. На момент написания заметки было собрано более 11 тысяч долларов.

18 июля тело Александровской было обнаружено у окон многоэтажного дома в Москве. Представители правоохранительных органов нашли в ее квартире предсмертную записку «Люблю». Как выяснилось позже, спортсменка страдала от депрессии и посещала психолога.

Александровская родилась в Москве. До 2011 года спортсменка выступала в одиночном катании. Весной 2012 года после переезда на Украину она перешла в парное катание. С 2016-го фигуристка представляла на международных соревнованиях Австралию в дуэте с Харли Уиндзором. Чемпионат мира среди юниоров они выиграли в 2017 году.