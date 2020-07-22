Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Зенит
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Спартак
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Сочи
Футбол. Премьер-лига
19:00
Уфа
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
19:00
Урал
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Парма
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Брешиа
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Верона
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Рома
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
14:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасова помогает Медведевой работать над короткой программой в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева готовит в Москве свою короткую программу.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщил ее тренер Брайан Орсер. Также он отметил, что помогает спортсменке известный тренер Татьяна Тарасова.

«2−3−4 в неделю мы проводим онлайн-сессии, — сказал Орсер на видео, опубликованном в сообществе фанатов Евгении Медведевой в Instagram. — Она сейчас в Москве. Именно сегодня она должна провести определенную работу с Татьяной Тарасовой. Она дополнительно работает над короткой программой. Я много работаю над техникой, Трейси Уилсон (другой тренер — Прим. “СЭ”) — над всем в целом. Это работает! Честно вам скажу, мне это нравится. Меня ничего не отвлекает, я сосредоточен только на ней».

20-летняя Евгения Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2018. Также в ее активе два золота чемпионата мира и столько же — на чемпионатах Европы.

 Сделают ли для Ефремова поблажки в колонии... Кокорин рассказал, как к нему относились в лагере
Легкую атлетику в России официально похоронили. Ласицкене может уйти из сборной
В КХЛ десятки зараженных коронавирусом, команды снимаются
«Спартак» сделает предложение Кокорину
«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
На «Энфилде» будет праздник: анонс матча «Ливерпуль» — «Челси»
Чемпион ОИ, которого уважали соперники. Умер Александр Гусев
Бывший вратарь «Спартака» покинул «Монако»
«Крылья Советов» отправят письмо в РПЛ после вылета в ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь