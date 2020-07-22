Тарасова помогает Медведевой работать над короткой программой в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева готовит в Москве свою короткую программу.
Российская фигуристка Евгения Медведева готовит в Москве свою короткую программу.
Об этом сообщил ее тренер Брайан Орсер. Также он отметил, что помогает спортсменке известный тренер Татьяна Тарасова.
«2−3−4 в неделю мы проводим
20-летняя Евгения Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2018. Также в ее активе два золота чемпионата мира и столько же — на чемпионатах Европы.