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23:25 (мск), источник: Sport24

«Незабываемое время и эмоции». Туктамышева получила красный диплом: фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с отличием закончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

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Об этом спортсменка сообщила поклонникам в своем инстаграме, приложив фотографию с красным дипломом.

«Спасибо! Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — подписала снимок Туктамышева.

Во время загрузки произошла ошибка.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и чемпионка России 2013 года.

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