«Незабываемое время и эмоции». Туктамышева получила красный диплом: фото

Об этом спортсменка сообщила поклонникам в своем инстаграме, приложив фотографию с красным дипломом.

«Спасибо! Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — подписала снимок Туктамышева.