«Незабываемое время и эмоции». Туктамышева получила красный диплом: фото
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с отличием закончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с отличием закончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.
Об этом спортсменка сообщила поклонникам в своем инстаграме, приложив фотографию с красным дипломом.
«Спасибо! Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — подписала снимок Туктамышева.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница финала