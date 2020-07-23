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23 июля, источник: Спорт РИА Новости

Россия получила 11 квот для участия в ЧМ по фигурному катанию

Сборная России сможет заявить в общей сложности 11 пар и одиночников на чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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Источник: Спорт РИА Новости

Россия получила по три лицензии в женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду (максимальная квота), две лицензии — в мужском одиночном катании.

Чемпионат мира-2020 должен был состояться в Монреале, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Мировое первенство-2021 планируется провести в Стокгольме в марте.

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