Россия получила 11 квот для участия в ЧМ по фигурному катанию

Россия получила 11 квот для участия в ЧМ по фигурному катанию

Сборная России сможет заявить в общей сложности 11 пар и одиночников на чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).