Россия получила 11 квот для участия в ЧМ по фигурному катанию
Сборная России сможет заявить в общей сложности 11 пар и одиночников на чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Сборная России сможет заявить в общей сложности 11 пар и одиночников на чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Россия получила по три лицензии в женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду (максимальная квота), две лицензии — в мужском одиночном катании.
Чемпионат мира-2020 должен был состояться в Монреале, но был отменен