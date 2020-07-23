Медведева ответила на слухи о «стеклах в коньках соперниц»
Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на слухи о жестоком противостоянии фигуристок за пределами катка.
Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на слухи о жестоком противостоянии фигуристок за пределами катка.
Согласно интервью Медведевой, которое фигуристка дала журналу «Команда России», соперники уважительно относятся друг к другу и не пытаются использовать грязные методы борьбы с конкурентами.
«Фильм “Тоня против всех” я видела. Это реальная история. Меня даже пару раз спрашивали, мол: “А у вас там действительно стекла в коньки засовывают соперницам? Или костюмы режут? Или нанимают
Ранее тренер Медведевой Брайан Орсер сообщил РИА Новости, что Тарасова работает с Медведевой над короткой программой спортсменки, которую поставил канадский хореограф Джеффри Баттл. В период закрытия границ, связанных с пандемией коронавируса, Медведева тренируется в московском ЦСКА под контролем тренера армейского клуба Елены Буяновой.