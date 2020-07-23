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23 июля, источник: Спорт РИА Новости

Медведева ответила на слухи о «стеклах в коньках соперниц»

Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на слухи о жестоком противостоянии фигуристок за пределами катка.

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Источник: Спорт РИА Новости

Согласно интервью Медведевой, которое фигуристка дала журналу «Команда России», соперники уважительно относятся друг к другу и не пытаются использовать грязные методы борьбы с конкурентами.

«Фильм “Тоня против всех” я видела. Это реальная история. Меня даже пару раз спрашивали, мол: “А у вас там действительно стекла в коньки засовывают соперницам? Или костюмы режут? Или нанимают кого-нибудь, чтобы ноги сломать?”… На самом же деле спортсмены-соперники друг друга очень уважают. Спортивная толерантность существует уже очень много лет. Возможно, иногда это бывает наиграно, все мы люди, но нужно держать лицо. Благодарность за хорошую борьбу всегда присутствует. Восходишь на пьедестал — обними соперника. Тебя обыграли? Работай больше!», — поделилась мнением россиянка.

Ранее тренер Медведевой Брайан Орсер сообщил РИА Новости, что Тарасова работает с Медведевой над короткой программой спортсменки, которую поставил канадский хореограф Джеффри Баттл. В период закрытия границ, связанных с пандемией коронавируса, Медведева тренируется в московском ЦСКА под контролем тренера армейского клуба Елены Буяновой.

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