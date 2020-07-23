Медведева ответила на слухи о «стеклах в коньках соперниц»

«Фильм “Тоня против всех” я видела. Это реальная история. Меня даже пару раз спрашивали, мол: “А у вас там действительно стекла в коньки засовывают соперницам? Или костюмы режут? Или нанимают кого-нибудь, чтобы ноги сломать?”… На самом же деле спортсмены-соперники друг друга очень уважают. Спортивная толерантность существует уже очень много лет. Возможно, иногда это бывает наиграно, все мы люди, но нужно держать лицо. Благодарность за хорошую борьбу всегда присутствует. Восходишь на пьедестал — обними соперника. Тебя обыграли? Работай больше!», — поделилась мнением россиянка.