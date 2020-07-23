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23 июля, источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева похвасталась окончанием университета с красным дипломом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с красным дипломом об окончании университета.

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Источник: Спорт РИА Новости

На фото фигуристка позирует с красным дипломом на ступенях Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

«Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — подписала публикацию Туктамышева.

Позже фигуристка опубликовала в своих Instagram-stories фото с бокалом вина.

«За окончание университета», — написала спортсменка на фото.

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