Туктамышева похвасталась окончанием университета с красным дипломом

На фото фигуристка позирует с красным дипломом на ступенях Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

«Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — подписала публикацию Туктамышева.