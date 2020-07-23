Туктамышева похвасталась окончанием университета с красным дипломом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в своем
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в своем
На фото фигуристка позирует с красным дипломом на ступенях Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.
«Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — подписала публикацию Туктамышева.
Позже фигуристка опубликовала в своих
«За окончание университета», — написала спортсменка на фото.