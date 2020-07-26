Чемпионка Европы по фигурному катанию призвала привести Крым в порядок
Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым. Об этом спортсменка написала в своем Instagram.
Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым. Об этом спортсменка написала в своем Instagram.
По словам россиянки, она долго не хотела писать разгромный обзор на полуостров, но ее «добила» дорога от Ялты до Нового Света. Фигуристка отметила, что
Бойкова также добавила, что по пути проехала несколько маленьких городков, в которых наблюдала бедность и разруху. «Уверена, во многих нецентральных районах России такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов, то, пожалуйста, приведите его в порядок», — написала спортсменка.
18-летняя Бойкова выступает в парном катании вместе с Дмитрием Козловским. Дуэт завоевал золотые медали на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце.