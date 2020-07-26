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13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпионка Европы по фигурному катанию призвала привести Крым в порядок

Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым. Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

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Источник: Reuters

По словам россиянки, она долго не хотела писать разгромный обзор на полуостров, но ее «добила» дорога от Ялты до Нового Света. Фигуристка отметила, что из-за ужасного качества дорожного покрытия 100-километровый путь занял 4,5 часа.

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Бойкова также добавила, что по пути проехала несколько маленьких городков, в которых наблюдала бедность и разруху. «Уверена, во многих нецентральных районах России такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов, то, пожалуйста, приведите его в порядок», — написала спортсменка.

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18-летняя Бойкова выступает в парном катании вместе с Дмитрием Козловским. Дуэт завоевал золотые медали на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце.

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