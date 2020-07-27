Олимпийская чемпионка Сочи Липницкая стала мамой месяц назад: фото

На своей странице в инстаграме 22-летняя Липницкая сообщила, что сегодня ее дочери исполнился месяц. Девочку назвали Каталина.

Липницкая становилась чемпионкой Европы в 2014 году и серебряным призером чемпионата мира того же года. Юлия завершила спортивную карьеру в августе 2017 года.