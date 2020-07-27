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22:57 (мск), источник: Sport24

Олимпийская чемпионка Сочи Липницкая стала мамой месяц назад: фото

Бывшая фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Юлия Липницкая стала мамой.

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Источник: instagram.com/sunnylipnitskaya

На своей странице в инстаграме 22-летняя Липницкая сообщила, что сегодня ее дочери исполнился месяц. Девочку назвали Каталина.

Информация о беременности Липницкой появилась в середине июня. Отец ребенка — бывший фигурист Владислава Тарасенко.

Липницкая становилась чемпионкой Европы в 2014 году и серебряным призером чемпионата мира того же года. Юлия завершила спортивную карьеру в августе 2017 года.

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