Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной.
«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше… Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых», — написала она в Instagram.
«Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной (Загитовой. — Прим.ред.). И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались», — рассказала она.
При этом Тутберидзе отметила, что не планирует менять
В мае группу к Плющенко от Тутберидзе также перешла Александра Трусова. Фигуристка подчеркивала, что заниматься у разных тренеров, по ее мнению, нормально.