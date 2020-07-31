Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

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«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше… Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых», — написала она в Instagram.

По словам тренера, спустя некоторое время ее подопечные выдвигают «все новые и новые условия» для продолжения совместной работы. Она напомнила, что когда-то фигуристка Юлия Липницкая отказывалась выходить на лед вместе со своей коллегой Евгенией Медведевой.

«Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной (Загитовой. — Прим.ред.). И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались», — рассказала она.

При этом Тутберидзе отметила, что не планирует менять что-либо в своей системе подготовки спортсменов, добавив, что делает все правильно.

В мае группу к Плющенко от Тутберидзе также перешла Александра Трусова. Фигуристка подчеркивала, что заниматься у разных тренеров, по ее мнению, нормально.