Лайшев: Переход Косторной к Плющенко — результат «охоты» на спортсменок Тутберидзе

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Тутберидзе сообщила об уходе из ее группы Косторной и переходе спортсменки к Плющенко. Ранее в группу Плющенко перешла еще одна воспитанница Тутберидзе Александра Трусова.

«Девочки молодые, хочется пожелать им счастливого пути, если они все-таки выбрали этот путь. Также хочется пожелать им, чтобы получалось у них все так же, как с Этери Тутберидзе, но вот выглядят их переходы как-то не очень чистоплотно, — отметил Лайшев. — Мы честны и чисты перед нашими учениками, тренерами, мы все лето пахали, чтобы принять наших ребят в сентябре в самых лучших условиях, а тут идет какая-то охота, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров».

«Мы отвечаем за судьбу наших воспитанниц, переживаем за них. Может быть пора добиваться целей цивилизованным путем? Тутберидзе показала делом, на что способна, наша школа перед страной показала — мы даем результат, — подчеркнул Лайшев. — Зачем ломать выстроенную цепочку? Может быть нужно было сосредоточить силы на Тутберидзе, благодаря которой наши фигуристки приносили медали две Олимпиады подряд?».

Косторная под руководством Тутберидзе, с которой работала с 2017 года, добилась побед на чемпионате Европы, на этапах Гран-при и в финале серии, установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59). 11 июля Косторная получила премию лучшему новичку ISU Skating Awards, а Тутберидзе — лучшему тренеру.