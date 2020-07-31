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20:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роднина заявила, что не верит в возвращение Загитовой

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила перспективы возвращения фигуристки Алины Загитовой в большой спорт.

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Источник: Спорт РИА Новости

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры. Фигуристка пропустила чемпионаты России и Европы.

«В последнее время она выступала в шоу, мы давно не видели ее в официальных стартах. Если вы хотите знать мое мнение, то я сомневаюсь, что она вернется. Понимаю, что меня теперь 150 раз обругают все ее фанаты…», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

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Алине Загитовой исполнилось 18 лет

По мнению олимпийской чемпионки, последний полноценный сезон дался Загитовой тяжело.

«Особенно чемпионат мира-2019, который она выиграла на разрыв аорты. На нее работала вся команда. Сможет ли она повторить все это — большой вопрос», — добавила Роднина.

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