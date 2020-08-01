Уход Косторной — поражение старой тренерской системы. Но Тутберидзе в этом не виновата

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Верю, все с ней будет нормально.

Это я, конечно, про Алену Косторную. Если вдруг переживаете, что с ней будет после перехода к Евгению Плющенко, не стоит. Это не нужно ни вам, ни ей. Наряди ее в брезентовый мешок, дай программы хоть под арию Альмиры, хоть под саунд «Любовного настроения», хоть под «Батяню-комбата» — она все равно над протоколами, музыкой, льдом, офисом ISU, планетой. Пишу это и в который раз ловлю флешбек с чемпионата России — 2019, когда после короткой программы Алены надо бежать в микст-зону, а ты стоишь на верхнем ярусе арены и не понимаешь, где находишься.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--91f3cff5c1a5ca2d13d7" data-vnd="91f3cff5c1a5ca2d13d7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=91f3cff5c1a5ca2d13d7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чем она нас околдовывает — я не знаю. И хорошо. Уже давно даже не пытаюсь разобраться, как это работает. Знаете, иногда приятно просто очаровываться и не искать причин. Это все равно ничего не дает — только опошляет.

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В прошлом сезоне Алена показала, что такое совершенство, подсадила на него и вынудила как-то с этим жить. Зависимость прогрессирует, а международный сезон может в ближайшие полгода и не начаться. Хотя у меня лично ноль сомнений в том, что она снова будет роскошна до неприличия — хоть на Гран-при в Европе или Штатах, хоть на Кубке России в Сызрани.

Тем более Плющенко уже не начинающий владелец собственной спортшколы со смутными перспективами, а крупный игрок с именем, влиянием, мощной командой и большими ресурсами. Захочет Косторная программы от лучших постановщиков — организуют. Платья от кутюр — сошьют, упакуют и доставят в кратчайшие сроки. Изъявит желание освежить хореографию — что может быть проще? Для Александры Трусовой, еще одной «хрусталинки», отколовшейся от Тутберидзе тремя месяцами ранее, Плющенко выписал хореографов из Большого театра. И Алену едва ли обделит. И нет, это совсем не про то, что у Этери Георгиевны в этом плане что-то не так. Просто он может позволить себе повторить ставку, а при необходимости — удвоить.

Что касается техники. Не верю, что двукратный олимпийский чемпион, крутивший четверные еще до всего этого технического помешательства, ничего не понимает в постановке прыжков. Великий технарь и ученик Алексея Мишина уж точно знает, как помочь спортсмену запрыгать, даже если его роль будет по большей части организаторской.

Для более детальной работы у него есть универсал Сергей Розанов, в перспективе один из самых востребованных специалистов мира. Это он еще во времена работы с Тутберидзе поставил Косторной тройной аксель, он же теперь займется четверным сальховом, который Алене так хочется поскорее освоить. Вообще, конечно, интересно, как Плющенко с командой будет взаимодействовать с Аленой на практике. Для него это тоже в какой-то степени вызов, опыта работы со столь сбалансированной фигуристкой у него еще не было.

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Вопрос в другом. Нужен ли ей в каноничном смысле «тренер»?

Убежден — нет. Уже нет. Для понимания, кто такой фундаментальный тренер, лучше всего подходят банальные аналогии с кузнецом или скульптором. Не каждая заготовка годится для художественной ковки или высекания, в то же время даже дамасская сталь в руках ремесленника станет простой мотыгой, а каррарский мрамор… В общем, ладно.

В этом плане для меня Этери Тутберидзе — лучший тренер мира независимо от вида спорта. Она всегда знает, что и как нужно слепить из того, кто попадет к ней в руки, и история Косторной — просто еще один штрих к портрету. В начале 2017-го Алена — еще одна симпатичная девочка, рассекающая лед мягким круизным ходом, но срывающая прыжки через раз и улетающая на 16-е место на юниорском первенстве страны. Затем — переход к Тутберидзе, три сезона подряд без единого старта вне пьедестала, а теперь — статус лидера мировой женской одиночки с идеальными прыжками (без четверных, да и ладно) и катанием лучше Каролины Костнер.

И таких историй много. Вы сами их знаете не хуже меня. Вот поэтому Тутберидзе — номер один в своем деле, и ничто этого не изменит.

Но в этом и вся драма.

Этери Георгиевна со своей командой «сделали» Косторную за пару лет, не оставив зазор на будущее. Из нее уже ничего не надо ваять — шлифуй, если требуется, протирай пыль и показывай народу, дальше она сама все сделает. Нужда в тренере-созидателе если и не отпала, то совершенно точно сильно снизилась, перестала быть необходимым условием существования на пьедестале. Уверен, даже в «Хрустальном» это осознавали.

Сбои пошли на стадии «показывать». Не могу себе представить условий, при котором девушка-модель, в пяти случаях из шести позирующая на награждениях с золотом, не нужна ни одному бренду мира. Пока весь цвет российской одиночки, включая вышедших во взрослые одновременно с Косторной Анну Щербакову и Александру Трусову, обзаводился рекламными контрактами, Алене отказывали в дополнительном заработке и в некоторой степени — даже в признании.

Так было раньше. Теперь, вероятнее всего, ситуация изменится. Да, по нашей информации, именно возможность Плющенко и его команды привлечь спонсора была одной из ключевых причин перехода, и это тот самый момент, когда ни один человек со стороны не имеет морального права на осуждение. Оказавшись в такой же ситуации, когда тебе дано все, кроме времени, имея лишь два варианта — «рано» или «поздно», большинство из нас выберут первый.

Для Тутберидзе трансфер Косторной стал первым настоящим поражением. Не берусь оценивать интенсивность земных колебаний при уходах Липницкой, Медведевой, Трусовой и остальных, но еще ни разу от нее не уходила фигуристка на пике, готовая выиграть Олимпиаду хоть завтра.

Хотя на самом деле правильнее было бы назвать это поражением классической тренерской системы, ориентированной на получение результата, но не на его монетизацию, от бизнес-модели, в комплектации которой помимо всего прочего заложена функция «представлять интересы». Если максимум того, что может предложить экстремально скоротечный спорт, ограничивается $64 тыс. за победу на чемпионате мира, в какой-то момент тебе может потребоваться уже не тренер-скульптор, а тренер-пиар-менеджер. Виновата ли в этом Тутберидзе? Вряд ли человек, который делает все, чтобы быть первым в своей области, чисто профессионально может быть в чем-то виноват. И тем больнее, вероятно, ощущать себя трамплином к чему-то большему, чем золотые медали. К иным высотам, которые у каждого — свои.

Примерно месяц назад Косторная собственноручно завела таймер. Еще два сезона с Олимпиадой-2022 в Пекине и все, прощай, фигурное катание, здравствуй, мединститут и нейрохирургия. В прежних условиях в этот путь она пошла бы на своих двоих, теперь же перед ней выгрузили автомобиль и отдали ключи. Как распорядиться всем этим — решать ей. От знающих людей слышал, что Алена совсем не из того типа людей, кто бросает все на полпути. Но когда тебе всего-то 16, а в руках уже так много всего, велик соблазн, что называется, сорваться в Вегас и увязнуть в нем по самые уши.

Верю, что этого не будет. Хотя на самом деле скорее надеюсь.



Надеюсь, что на пути к бесконечным победам она резко не выключит таймер и не захочет свернуть с хайвэя. А посадивший ее за руль Плющенко, если вдруг это произойдет, будет рядом и поможет нажать на стоп. Потому что во всех иных раскладах очень легко обнаружить себя на границе того самого мира глупцов. Мира, который, как Дерби в Кентукки — упадочен, порочен и до одури доступен. Мира, в котором не смотрятся в зеркало, потому что его название оправдывает все.



А самое страшное — мы уже много раз наблюдали, как пересекаются его границы. В этот раз видеть нечто подобное совсем не хочется.