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12:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Хореограф группы Тутберидзе высказался об уходе Косторной к Плющенко

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram высказался об уходе фигуристки Алены Косторной к Евгению Плющенко.

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Глейхенгауз рассказал о боли, которую принесла ему эта новость. «Честно, сложно внутренне после этого оставаться открытым и любить своих детей, наших спортсменов. Переживать, когда потом так все происходит. Но это случается со всеми, это часть нашей работы…» — посчитал он. Хореограф также поблагодарил болельщиков за поддержку.

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Об уходе Косторной из группы Тутберидзе стало известно 31 июля. Тренер заявила, что решение прервать сотрудничество со спортсменкой было принято после того, как Косторная не захотела выходить на лед вместе с некоторыми ученицами тренера.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого Плющенко назвал ужасом короткую и произвольные программы, поставленные Косторной в группе Тутберидзе. Тренер посчитал, что их необходимо заменить.

Косторная — чемпионка Европы сезона-2019/2020. Кроме того, она победила в финале Гран-при в том же сезоне.

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