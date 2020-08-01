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22:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Авербух жестко отреагировал на уход Косторной от Тутберидзе

Илья Авербух поддержал Этери Тутберидзе после ухода фигуристки Алены Косторной к Евгению Плющенко. Свой комментарий он опубликовал под постом тренера в Instagram.

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Источник: Спорт РИА Новости

Спортсмен назвал решение девушки поменять наставника пощечиной.

При этом Авербух добавил, что тренеру воздастся за ее труд и созидание.

Накануне Тутберидзе заявила о прекращении работы с Косторной. Она отметила, что фигуристка отказалась выходить на лед с «целым списком девочек».

В этом году Косторная стала чемпионкой Европы, годом ранее — победительницей финала Гран-при.

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