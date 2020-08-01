Авербух жестко отреагировал на уход Косторной от Тутберидзе

Источник: Спорт РИА Новости

Спортсмен назвал решение девушки поменять наставника пощечиной.

При этом Авербух добавил, что тренеру воздастся за ее труд и созидание.

Накануне Тутберидзе заявила о прекращении работы с Косторной. Она отметила, что фигуристка отказалась выходить на лед с «целым списком девочек».