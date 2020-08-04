СМИ: Все Гран-при по фигурному катанию пройдут по графику

Серия Гран-при должна начаться в октябре, этапы соревнований пройдут в США, Канаде, Китае, Франции, России и Японии. Формат турниров обсудят позже, он может быть изменен в связи с ограничениями на поездки, связанными с пандемией коронавируса. Также сообщается, что Финал Гран-при, который должен пройти в декабре в Китае, может быть перенесен на начало следующего года.