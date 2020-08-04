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11:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Все Гран-при по фигурному катанию пройдут по графику

Шесть турниров серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 пройдут в соответствии с расписанием, их формат обсудят позднее, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, такое решение принял Международный союз конькобежцев на заседании совета, которое прошло в онлайн-режиме 3 августа.

Серия Гран-при должна начаться в октябре, этапы соревнований пройдут в США, Канаде, Китае, Франции, России и Японии. Формат турниров обсудят позже, он может быть изменен в связи с ограничениями на поездки, связанными с пандемией коронавируса. Также сообщается, что Финал Гран-при, который должен пройти в декабре в Китае, может быть перенесен на начало следующего года.

Ранее 20 июля ISU сообщил об отмене серии юниорского Гран-при сезона-2020/21 из-за сложной обстановки, связанной с ограничениями в мире на поездки из-за пандемии коронавируса.

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