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14:13 (мск), источник: Sport24

Трусова: У меня не поменялось отношение к Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова в документальном фильме о себе «В четыре оборота» рассказала, что по-прежнему уважает тренера Этери Тутберидзе, от которой она ушла в мае этого года.

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Источник: Sport24

— Как изменилось ваше отношение к Этери Георгиевне?

— Конечно, осталось полное уважение, у меня к ней ничего не поменялось, — призналась Трусова. — Я просто решаю, что надо пробовать разное. Вот и все.

— Каким был основной мотив ухода от Тутберидзе?

— Было много факторов. Мы решили, что надо попробовать еще где-то, раз у меня не получается чисто откатать мои программы. Решили, что лучше всего попробовать у Плющенко, потому что он сам катался с четверными и, возможно, знает, что нужно делать, чтобы стабильно кататься безошибочно. Финальное слово при выборе тренера было за мной, я уже достаточно взрослая. Обсуждали, конечно, вместе с родителями.

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