Трусова: У меня не поменялось отношение к Тутберидзе

— Конечно, осталось полное уважение, у меня к ней ничего не поменялось, — призналась Трусова. — Я просто решаю, что надо пробовать разное. Вот и все.

— Было много факторов. Мы решили, что надо попробовать еще где-то, раз у меня не получается чисто откатать мои программы. Решили, что лучше всего попробовать у Плющенко, потому что он сам катался с четверными и, возможно, знает, что нужно делать, чтобы стабильно кататься безошибочно. Финальное слово при выборе тренера было за мной, я уже достаточно взрослая. Обсуждали, конечно, вместе с родителями.