Трусова: У меня не поменялось отношение к Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова в документальном фильме о себе «В четыре оборота» рассказала, что
Российская фигуристка Александра Трусова в документальном фильме о себе «В четыре оборота» рассказала, что
— Как изменилось ваше отношение к Этери Георгиевне?
— Конечно, осталось полное уважение, у меня к ней ничего не поменялось, — призналась Трусова. — Я просто решаю, что надо пробовать разное. Вот и все.
— Каким был основной мотив ухода от Тутберидзе?
— Было много факторов. Мы решили, что надо попробовать еще