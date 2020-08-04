Лакерник: Этапы Гран-при по фигурному катанию пройдут как национальные соревнования

Источник: РИА "Новости"

Во вторник ISU принял решение сохранить проведение серии Гран-при предстоящего сезона.

«Провести соревнования сегодня в том виде, что они проводились раньше, не представляется возможным, потому что часть спортсменов не сможет никуда выехать, и таких будет много, — заявил Лакерник. — Поэтому либо мы проводим старты так, либо не проводим ничего, выбор, как видите, небольшой. Если этап в какой-то из стран будет отменен, этапов будет меньше — мы рассматривали этот вопрос. Московский этап серии может принять тех спортсменов, что смогут приехать и которые имеют право участия в этапе серии».

Также Лакерник объяснил, каков будет формат соревнований в связи с ограничением для приезда спортсменов. «Серия будет, но этапы будут проводиться как национальные соревнования. В коммюнике ISU перечислены три категории спортсменов, которые будут в них участвовать: первая — это спортсмены, которые живут в этих странах, вторая — те, кто в них тренируется, и третья — это те фигуристы, которые смогут приехать на старт, соблюдая в том числе и правила карантина», — заявил он.

Серия Гран-при по фигурному катанию стартует осенью в американском Лас-Вегасе, проведение финала Гран-при запланировано на декабрь в Пекине — турнир станет тестовым для Олимпийских игр 2022 года.