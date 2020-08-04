Лакерник: Этапы Гран-при по фигурному катанию пройдут как национальные соревнования
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Этапы
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Этапы
Во вторник ISU принял решение сохранить проведение серии
«Провести соревнования сегодня в том виде, что они проводились раньше, не представляется возможным, потому что часть спортсменов не сможет никуда выехать, и таких будет много, — заявил Лакерник. — Поэтому либо мы проводим старты так, либо не проводим ничего, выбор, как видите, небольшой. Если этап в
Также Лакерник объяснил, каков будет формат соревнований в связи с ограничением для приезда спортсменов. «Серия будет, но этапы будут проводиться как национальные соревнования. В коммюнике ISU перечислены три категории спортсменов, которые будут в них участвовать: первая — это спортсмены, которые живут в этих странах, вторая — те, кто в них тренируется, и третья — это те фигуристы, которые смогут приехать на старт, соблюдая в том числе и правила карантина», — заявил он.
Серия
«Общего зачета в серии не будет — каждый будет участвовать в одном соревновании, а не двух, критерии выхода в финал пока не ясны, с этим будут определяться позже. Финал планируется в декабре в Китае — он будет тестовым к Олимпиаде, вопрос только в сроках — сейчас старт запланирован на 13 декабря, но не исключено, что он может пройти и позднее — это будет проговариваться отдельно. В любом случае нам нужны тестовые соревнования, без них мы не можем проводить соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде», — добавил он.