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18:32 (мск), источник: ТАСС

Лакерник: Этапы Гран-при по фигурному катанию пройдут как национальные соревнования

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Этапы Гран-при по фигурному катанию, которые должны пройти осенью и зимой, будет проведены как национальные турниры с ограничением для спортсменов-участников. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник ISU принял решение сохранить проведение серии Гран-при предстоящего сезона.

«Провести соревнования сегодня в том виде, что они проводились раньше, не представляется возможным, потому что часть спортсменов не сможет никуда выехать, и таких будет много, — заявил Лакерник. — Поэтому либо мы проводим старты так, либо не проводим ничего, выбор, как видите, небольшой. Если этап в какой-то из стран будет отменен, этапов будет меньше — мы рассматривали этот вопрос. Московский этап серии может принять тех спортсменов, что смогут приехать и которые имеют право участия в этапе серии».

Также Лакерник объяснил, каков будет формат соревнований в связи с ограничением для приезда спортсменов. «Серия будет, но этапы будут проводиться как национальные соревнования. В коммюнике ISU перечислены три категории спортсменов, которые будут в них участвовать: первая — это спортсмены, которые живут в этих странах, вторая — те, кто в них тренируется, и третья — это те фигуристы, которые смогут приехать на старт, соблюдая в том числе и правила карантина», — заявил он.

Серия Гран-при по фигурному катанию стартует осенью в американском Лас-Вегасе, проведение финала Гран-при запланировано на декабрь в Пекине — турнир станет тестовым для Олимпийских игр 2022 года.

«Общего зачета в серии не будет — каждый будет участвовать в одном соревновании, а не двух, критерии выхода в финал пока не ясны, с этим будут определяться позже. Финал планируется в декабре в Китае — он будет тестовым к Олимпиаде, вопрос только в сроках — сейчас старт запланирован на 13 декабря, но не исключено, что он может пройти и позднее — это будет проговариваться отдельно. В любом случае нам нужны тестовые соревнования, без них мы не можем проводить соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде», — добавил он.

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