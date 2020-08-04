«Лучше, чем ничего». ISU не стал отказываться от серии Гран-при по фигурному катанию

Источник: РИА "Новости"

Из-за пандемии ISU был вынужден отменить чемпионат мира, который был запланирован на период с 16 по 22 марта в Монреале. Кроме этого, организация отменила этапы юниорского Гран-при, которые должны были пройти с конца августа по середину сентября в Канаде, Словакии, Венгрии и Японии. Также был отменен или перенесен ряд соревнований в середине сентября, включая известный турнир в Словакии «Мемориал Ондрея Непелы», который последние четыре года подряд выигрывали российские одиночники и танцевальные пары. Логично, что и этапы взрослых Гран-при также были под вопросом, на сайте ISU рядом с каждым из этапов стала пометка, обозначающая временное приостановление соревнований.

Совет ISU по этому вопросу собирался в понедельник, однако официального решения принято не было. Утром во вторник агентство «Киодо» сообщило, что ISU решил сохранить этапы в календаре сезона-2020/21. Отмечалось, что в формате проведения соревнований были возможны изменения. Сообщение японского агентства подтвердилось вечером.

Отмечается, что этапы, как и было запланировано, пройдут в шести городах: Лас-Вегас (США, 23—25 октября ), Оттава (Канада, 30 октября — 1 ноября), Чунцине (Китай, 6—8 ноября ), Гренобле (Франция, 13—15 ноября ), Москве ( 20—22 ноября ) и Осаке (Япония, 27—29 ноября ). Финал Гран-при запланирован на 10—13 декабря в Пекине. Известно, что китайские власти ввели запрет на международные соревнования до конца 2020 года, за исключением тестовых к Олимпиаде-2022 и этапа в Чунцине. Возможность проведения финала в китайской столице и его сроки будет еще обсуждаться, тем более что следующее заседание совета ISU пройдет уже 28 августа.

Немаловажным фактом является то, что каждый из этапов будет проведен в соответствии с законодательством принимающей его страны. Этапы будут проводиться как национальные соревнования.

«Провести соревнования сегодня в том виде, что они проводились раньше, не представляется возможным, потому что часть спортсменов не сможет никуда выехать, и таких будет много, — рассказал ТАСС вице-президент ISU Александр Лакерник. — Поэтому, либо мы проводим старты так, либо не проводим ничего, выбор, как видите, небольшой. Если этап в какой-то из стран будет отменен, этапов будет меньше — мы рассматривали этот вопрос. Московский этап серии может принять тех спортсменов, что смогут приехать и имеют право участия в этапе серии».

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Важным нововведением в условиях коронавируса будет разделение участников на три категории. Это спортсмены, живущие в стране, где будет проводиться этап; фигуристы, тренирующиеся в этой стране, а также те, кто получит разрешение приехать на соревнования. «Если мы готовы участвовать в соревнованиях, то необходимо принимать все те условия, которые выставит ISU», — сказала ТАСС тренер Тамара Москвина.

Как подчеркнул Лакерник, общего зачета в серии Гран-при не будет. «Каждый будет участвовать в одном соревновании, а не двух, критерии выхода в финал пока не ясны, с этим будут определяться позже», — отметил он. Еще в заявлении ISU было сказано, что система оценок для квалификации на крупные международные турниры останется прежней. Но она может быть пересмотрена в октябре, если крупное количество необходимых для отбора соревнований будет отменено в связи пандемией.

Несмотря на такие изменения и ограничения, решение ISU, как считают тренеры, можно только приветствовать. «Самое главное, что в этом деле поставлена точка, теперь спортсмены, тренеры смогут подстроиться под новые условия. Теперь уже более менее ясно, к чему готовиться. Что касается новых условий соревнований, то в них нужно еще вникнуть», — сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Важно, что решение ISU позволяет фигуристам вернуть практику выступлений, отметила Татьяна Тарасова. «Это лучше, чем ничего. Еще есть время, три месяца люди будут тренироваться и знать, что первый этап Гран-при начинается тогда-то. Я считаю, что это неплохо для сегодняшней ситуации, когда нет вообще ничего», — сказала она.

«Думаю, что движение — это жизнь, а остановка — это смерть. Проведение этапов Гран-при — это появление солнца на небосклоне мирового фигурного катания. Уверен, что фигуристы будут кататься хорошо», — сказал, в свою очередь, Алексей Мишин.