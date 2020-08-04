«Лучше, чем ничего». ISU не стал отказываться от серии Гран-при по фигурному катанию
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил о том, что не станет отменять серию
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил о том, что не станет отменять серию
Совет ISU по этому вопросу собирался в понедельник, однако официального решения принято не было. Утром во вторник агентство «Киодо» сообщило, что ISU решил сохранить этапы в календаре сезона-2020/21. Отмечалось, что в формате проведения соревнований были возможны изменения. Сообщение японского агентства подтвердилось вечером.
Отмечается, что этапы, как и было запланировано, пройдут в шести городах:
Немаловажным фактом является то, что каждый из этапов будет проведен в соответствии с законодательством принимающей его страны. Этапы будут проводиться как национальные соревнования.
«Провести соревнования сегодня в том виде, что они проводились раньше, не представляется возможным, потому что часть спортсменов не сможет никуда выехать, и таких будет много, — рассказал ТАСС
Важным нововведением в условиях коронавируса будет разделение участников на три категории. Это спортсмены, живущие в стране, где будет проводиться этап; фигуристы, тренирующиеся в этой стране, а также те, кто получит разрешение приехать на соревнования. «Если мы готовы участвовать в соревнованиях, то необходимо принимать все те условия, которые выставит ISU», — сказала ТАСС тренер Тамара Москвина.
Как подчеркнул Лакерник, общего зачета в серии
Несмотря на такие изменения и ограничения, решение ISU, как считают тренеры, можно только приветствовать. «Самое главное, что в этом деле поставлена точка, теперь спортсмены, тренеры смогут подстроиться под новые условия. Теперь уже более менее ясно, к чему готовиться. Что касается новых условий соревнований, то в них нужно еще вникнуть», — сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
Важно, что решение ISU позволяет фигуристам вернуть практику выступлений, отметила Татьяна Тарасова. «Это лучше, чем ничего. Еще есть время, три месяца люди будут тренироваться и знать, что первый этап
«Думаю, что движение — это жизнь, а остановка — это смерть. Проведение этапов
Решение ISU станет ориентиром в том числе для российских фигуристов с учетом запланированных ими контрольных прокатов. «Подготовка идет стандартным порядком.