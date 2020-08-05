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15:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Плющенко рассказал, как намерен решить вопрос с переходом Косторной в его академию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что вопрос с переходом фигуристки Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в его академию находится в стадии решения, его обсуждение планируется с Министерством спорта России.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее Тутберидзе сообщила, что Косторная переходит из её клуба «Самбо-70» в академию Плющенко. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган пояснил, что в сезоне-2020/2021 фигуристка сможет представлять только «Самбо-70», поскольку окно для переходов уже закрыто.

«Алёна приступила к тренировочному процессу. Она катается с Сергеем Розановым. Параллельно мы готовим документы. Несмотря на то что трансферное окно закрыто, мы рассчитываем осуществить переход.

Я хочу переговорить с министерством спорта, с министром спорта, чтобы Алёне разрешили поменять клуб в виде исключения. Если нам пойдут навстречу, будет здорово. Всё-таки Алёна — чемпионка Европы.

На официальных соревнованиях она может кататься за предыдущий клуб, а тренироваться у меня. Никаких препятствий к этому у меня нет, — цитирует Плющенко «РБК-Спорт».

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