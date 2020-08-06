Плющенко назвал стоимость обучения в своей академии
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о стоимости обучения в его академии.
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о стоимости обучения в его академии.
— К вам в академию можно прийти с улицы?
— Да. Но базовую подготовку
— Какова стоимость обучения в вашей академии?
— Можно заниматься и бесплатно. У нас есть группа для детей с особенностями развития — с ДЦП, синдромом Дауна. Также за занятия не платят дети из многодетных, малоимущих семей и суперталантливые. Минимальная цена — 15 тысяч руб. в месяц.
— Каково количество бесплатных мест?
— Есть придет суперталантливый ребенок, место ему найдем.
— У вас есть
— У меня нет
Что касается бизнеса, то люди и организации после занятий академии могут арендовать лед, которого в России не хватает. Думаю, и по бизнесу все будет хорошо. Впрочем, задачи делать огромные деньги у меня нет.
— Но
— После открытия катков, в принципе, можно будет зарабатывать,