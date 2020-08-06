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11:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Плющенко назвал стоимость обучения в своей академии

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о стоимости обучения в его академии.

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Источник: Спорт-Экспресс

— К вам в академию можно прийти с улицы?

— Да. Но базовую подготовку из-за цен на аренду мы убрали, — сказал Плющенко в интервью РБК. — Сейчас берем тех, кто имеет как минимум два года обучения фигурному катанию. Когда откроются катки, вернем группу начальной подготовки.

— Какова стоимость обучения в вашей академии?

— Можно заниматься и бесплатно. У нас есть группа для детей с особенностями развития — с ДЦП, синдромом Дауна. Также за занятия не платят дети из многодетных, малоимущих семей и суперталантливые. Минимальная цена — 15 тысяч руб. в месяц.

— Каково количество бесплатных мест?

— Есть придет суперталантливый ребенок, место ему найдем.

— У вас есть бизнес-план? Планируется ли вывод академии в финансовый плюс?

— У меня нет бизнес-плана. Я поставил задачу воспитать олимпийских чемпионов, а как я к ней приду, с убытками или без, без разницы. Я хочу сделать для своих сборников очень хорошие условия. Один из катков делаю в области специально — за городом можно проводить сборы, бегать кроссы и вообще не выдвигаться в Москву, а находиться на закрытой базе. Там будут и места для проживания, реабилитационный и медицинский центры, питание.

Что касается бизнеса, то люди и организации после занятий академии могут арендовать лед, которого в России не хватает. Думаю, и по бизнесу все будет хорошо. Впрочем, задачи делать огромные деньги у меня нет.

— Но что-то зарабатывать рассчитываете?

— После открытия катков, в принципе, можно будет зарабатывать, что-то окупать. Тренеры, персонал, свет, — на все нужны деньги. Чтобы содержать тот же лед, нужно минимум 1,5 млн руб. в месяц. Но прежде чем говорить о деньгах, нужно посмотреть, что и сколько будет стоить.

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