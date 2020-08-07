Плющенко сравнил себя с Тутберидзе

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«У Этери очень хорошо налаженный процесс и действительно сильная команда… Сопоставлять меня с Тутберидзе сто процентов рано. Я начал профессионально заниматься тренерской деятельностью только в прошлом году. Она работает уже долгое время», — отметил тренер.

По словам Плющенко, если ему удастся воспитать олимпийских чемпионов, это будет означать, что он чего-то добился.

«Я никогда не называл себя лучшим. Всегда говорил: хороший спортсмен. Теперь хочу иметь возможность назвать себя хорошим тренером», — добавил он.