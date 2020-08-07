Дочь Этери Тутберидзе вернулась на лёд после серьёзной травмы

«Первые шаги на льду после травмы. 7 недель в гипсе — пока сложно даже ходить. Впереди ещё реабилитация и только 15 минут льда в день. Но я так счастлива вернуться на лёд!» — написала Дэвис на своей странице в «Инстаграме».