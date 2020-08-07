Текущие события
Футбол. Еврокубки
7.08
Манчестер Сити
Реал
21
Футбол. Еврокубки
7.08
Ювентус
Лион
21
Футбол. Премьер-лига
7.08
Зенит
Локомотив
21
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Шинник
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Торпедо М
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
9Золотой дубль «Зенита»
7 августа, источник: Чемпионат.com

Дочь Этери Тутберидзе вернулась на лёд после серьёзной травмы

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным, вернулась на лёд после серьёзной травмы — перелома ноги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Первые шаги на льду после травмы. 7 недель в гипсе — пока сложно даже ходить. Впереди ещё реабилитация и только 15 минут льда в день. Но я так счастлива вернуться на лёд!» — написала Дэвис на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 17-летняя Диана — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Наставником дуэта Дэвис/Смолкин является Игорь Шпильбанд.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2019/2020 Дэвис и Смолкин дважды занимали вторые места на юниорских Гран-при. Кроме того, в их активе шестое место в финале юниорского Гран-при.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Зенит» в пятый раз стал обладателем Суперкубка России
Дубль Роналду не спас «Ювентус» от вылета из Лиги чемпионов
Прокуратура потребовала приостановить процесс над Роналдиньо
«Реал» во второй раз уступил «Манчестер Сити» и выбыл из ЛЧ
Кикнадзе назвал позором ситуацию с регламентом Суперкубка России
Ушел из жизни заслуженный тренер России Геннадий Турецкий
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь