Дочь Этери Тутберидзе вернулась на лёд после серьёзной травмы
Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным, вернулась на лёд после серьёзной травмы — перелома ноги.
Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным, вернулась на лёд после серьёзной травмы — перелома ноги.
«Первые шаги на льду после травмы. 7 недель в гипсе — пока сложно даже ходить. Впереди ещё реабилитация и только 15 минут льда в день. Но я так счастлива вернуться на лёд!» — написала Дэвис на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, 17-летняя Диана — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Наставником дуэта Дэвис/Смолкин является Игорь Шпильбанд.
В сезоне-2019/2020 Дэвис и Смолкин дважды занимали вторые места на юниорских