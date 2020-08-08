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18:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Елена Ильиных присоединилась к команде Евгения Плющенко

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Чемпионка олимпийского командного турнира 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных начала работу в академии Евгения Плющенко.

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Источник: РИА "Новости"

«Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работe олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных», — написал Плющенко в своем Instagram.

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Ранее в группу Плющенко перешли чемпионка Европы и победительница Финала Гран-при минувшего сезона Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионатов России и Европы прошлого сезона Александра Трусова, тренировавшиеся до этого под руководством Этери Тутберидзе. Кроме того, к Плющенко из команды Тутберидзе перешел тренер Сергей Розанов.

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