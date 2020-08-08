Елена Ильиных присоединилась к команде Евгения Плющенко

«Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работe олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных», — написал Плющенко в своем Instagram.

Ранее в группу Плющенко перешли чемпионка Европы и победительница Финала Гран-при минувшего сезона Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионатов России и Европы прошлого сезона Александра Трусова, тренировавшиеся до этого под руководством Этери Тутберидзе. Кроме того, к Плющенко из команды Тутберидзе перешел тренер Сергей Розанов.