Елена Ильиных присоединилась к команде Евгения Плющенко
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Чемпионка олимпийского командного турнира 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных начала работу в академии Евгения Плющенко.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Чемпионка олимпийского командного турнира 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных начала работу в академии Евгения Плющенко.
«Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работe олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных», — написал Плющенко в своем Instagram.
Ранее в группу Плющенко перешли чемпионка Европы и победительница Финала