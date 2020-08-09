Олимпийская чемпионка Ильиных перешла к Плющенко. Теперь Тутберидзе нечем ответить

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Евгений Плющенко после перехода Алёны Косторной обещал, что на этом не остановится. И не остановился. Теперь в его академии будет работать олимпийская чемпионка Елена Ильиных, выступавшая в танцах на льду.

Как танцовщица без тренерского опыта может помочь Плющенко в работе со звёздными одиночницами? Ильиных замужем за артистом балета Сергеем Полуниным, который может выступать в качестве постановщика. И тогда это приглашение становится реальным усилением.

На это группе Тутберидзе будет просто нечем ответить!

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Ильиных уже работает на Плющенко

Тренерский опыт Ильиных — олимпийской чемпионки Сочи в команде и бронзового призёра в паре с Никитой Кацалаповым — ограничивается парой лет мастер-классов, поэтому пока её приглашение скорее напоминает грамотный пиар-ход. Впрочем, возможно, это лишь часть хитрой многоходовки.

Болельщики уже шутят, что Евгений подбирает персонал по внешним качествам: вслед за высоким и импозантным Сергеем Розановым в академию Плющенко перешла первая красавица российского фигурного катания Елена Ильиных.

Возможно, когда Плющенко говорил об очередной сенсации, речь шла совсем не про Ильиных, но эта новость в любом случае заслуживает внимания.

«Я очень рад, что к моей̆ команде присоединилась и уже приступила к работе олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных», — написал Плющенко в «инстаграме», сопроводив запись совместной фотографией с Еленой и Сергеем Розановым.

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Ильиных поделилась на своей странице этой же фотографией и отметила, что счастлива стать частью команды Плющенко.

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Ильиных нужна Плющенко для имиджа

На первый взгляд приглашение Ильиных кажется имиджевой историей. Лена без преувеличения звезда фигурного катания. Красота, узнаваемость и титул олимпийской чемпионки делают её привлекательной для продвижения чего угодно, и школа Плющенко — не исключение. Вокруг его академии витает аура престижности и принадлежности к элите, и Елена Ильиных под эту концепцию походит идеально.

Но очаровательную фигуристку всё-таки позвали не в качестве лица бренда, а как члена тренерской команды. И тут трудно отделаться от скепсиса. Да, у Елены за плечами успешная карьера, плюс она всегда славилась потрясающим скольжением и умением нравиться зрителям. Кроме того, небольшой тренерский опыт у Ильиных есть, но вряд ли пары лет выездных мастер-классов и сборов в рамках «Академии чемпионов Ильиных — Липницкой» достаточно для работы в одной из ведущих школ России (а «Ангелы Плющенко» позиционируют себя именно так).

При этом пока непонятно, чем именно будет заниматься Елена на новом месте работы. Одно дело — передавать опыт начинающим фигуристам, попутно превращаясь в классного специалиста, и совсем другое — консультировать лучших спортсменок планеты, к коим безусловно относятся Косторная и Трусова.

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Ильиных придёт к Плющенко с мужем?

После объявления о сотрудничестве с Ильиных Плющенко снова столкнулся с упрёками в пиаре, от которых, похоже, ему теперь не отделаться очень долго. В отличие от группы Тутберидзе, где малоизвестные специалисты прогрессируют вместе с учениками и делают себе имя, Плющенко ставит на уже готовых звёзд. На самом деле такой подход тоже имеет право на жизнь, особенно если хочется получить результат здесь и сейчас. И приглашение Ильиных — очередной шаг в выбранном направлении.

Но есть в этой истории куда более важный нюанс, чем тренерский потенциал олимпийской чемпионки Сочи. Дело в том, что супруг Елены Ильиных — всемирно известный танцовщик Сергей Полунин. И пусть официально о его работе с Плющенко пока не объявлено, болельщики быстро сложили «два» и «два». Полунин любит экспериментировать, имеет схожие с Плющенко политические взгляды (оба поддерживают президента России Владимира Путина, а Полунин даже сделал татуировку с его изображением на груди), а Евгений обещал привлекать лучших хореографов мира. Потому сотрудничество Полунина с «ангелами» кажется вполне вероятным.

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Полунин способен помочь Плющенко в борьбе с Тутберидзе

Если Сергей действительно будет помогать с постановкой программ Косторной и Трусовой, то это будет колоссальным преимуществом группы Плющенко. За счёт нетривиального взгляда на хореографию Полунин способен раскрыть звёздных фигуристок с новой стороны и придумать им такие образы, какие им вряд ли бы подобрал Даниил Глейхенгауз в «Хрустальном».

Плющенко прекрасно понимает, что от качества программ будет зависеть очень многое. Принципиально новые яркие номера не только повысят шансы Косторной и Трусовой на крупнейших соревнованиях, но и помогут поскорее избавиться от шлейфа «перебежчиц», выступающих на багаже Тутберидзе.

Поэтому если следом за женой к Плющенко придёт Полунин, то приглашение Ильиных из обычного пиар-хода превратится в гениальный тактический манёвр, на который группе Тутберидзе будет абсолютно нечем ответить.