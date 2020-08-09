Олимпийская чемпионка Ильиных перешла к Плющенко. Теперь Тутберидзе нечем ответить
Приход Елены Ильиных в академию Плющенко может изменить всё. Это не просто имиджевый ход.
Приход Елены Ильиных в академию Плющенко может изменить всё. Это не просто имиджевый ход.
Евгений Плющенко после перехода Алёны Косторной обещал, что на этом не остановится. И не остановился. Теперь в его академии будет работать олимпийская чемпионка Елена Ильиных, выступавшая в танцах на льду.
Как танцовщица без тренерского опыта может помочь Плющенко в работе со звёздными одиночницами? Ильиных замужем за артистом балета Сергеем Полуниным, который может выступать в качестве постановщика. И тогда это приглашение становится реальным усилением.
На это группе Тутберидзе будет просто нечем ответить!
Тренерский опыт Ильиных — олимпийской чемпионки Сочи в команде и бронзового призёра в паре с Никитой Кацалаповым — ограничивается парой лет
Болельщики уже шутят, что Евгений подбирает персонал по внешним качествам: вслед за высоким и импозантным Сергеем Розановым в академию Плющенко перешла первая красавица российского фигурного катания Елена Ильиных.
«Я очень рад, что к моей̆ команде присоединилась и уже приступила к работе олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных», — написал Плющенко в «инстаграме», сопроводив запись совместной фотографией с Еленой и Сергеем Розановым.
Ильиных поделилась на своей странице этой же фотографией и отметила, что счастлива стать частью команды Плющенко.
На первый взгляд приглашение Ильиных кажется имиджевой историей. Лена без преувеличения звезда фигурного катания. Красота, узнаваемость и титул олимпийской чемпионки делают её привлекательной для продвижения чего угодно, и школа Плющенко — не исключение. Вокруг его академии витает аура престижности и принадлежности к элите, и Елена Ильиных под эту концепцию походит идеально.
Но очаровательную фигуристку
После объявления о сотрудничестве с Ильиных Плющенко снова столкнулся с упрёками в пиаре, от которых, похоже, ему теперь не отделаться очень долго. В отличие от группы Тутберидзе, где малоизвестные специалисты прогрессируют вместе с учениками и делают себе имя, Плющенко ставит на уже готовых звёзд. На самом деле такой подход тоже имеет право на жизнь, особенно если хочется получить результат здесь и сейчас. И приглашение Ильиных — очередной шаг в выбранном направлении.
Но есть в этой истории куда более важный нюанс, чем тренерский потенциал олимпийской чемпионки Сочи. Дело в том, что супруг Елены Ильиных — всемирно известный танцовщик Сергей Полунин. И пусть официально о его работе с Плющенко пока не объявлено, болельщики быстро сложили «два» и «два». Полунин любит экспериментировать, имеет схожие с Плющенко политические взгляды (оба поддерживают президента России Владимира Путина, а Полунин даже сделал татуировку с его изображением на груди), а Евгений обещал привлекать лучших хореографов мира. Потому сотрудничество Полунина с «ангелами» кажется вполне вероятным.
Если Сергей действительно будет помогать с постановкой программ Косторной и Трусовой, то это будет колоссальным преимуществом группы Плющенко. За счёт нетривиального взгляда на хореографию Полунин способен раскрыть звёздных фигуристок с новой стороны и придумать им такие образы, какие им вряд ли бы подобрал Даниил Глейхенгауз в «Хрустальном».
Плющенко прекрасно понимает, что от качества программ будет зависеть очень многое. Принципиально новые яркие номера не только повысят шансы Косторной и Трусовой на крупнейших соревнованиях, но и помогут поскорее избавиться от шлейфа «перебежчиц», выступающих на багаже Тутберидзе.
Алексей Адамов