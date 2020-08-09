Ягудин оценил переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказала свое мнение о переходе фигуристки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказала свое мнение о переходе фигуристки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
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«Как отношусь к переходу Косторной? Абсолютно спокойно. Переходы от тренера к тренеру всегда были, есть и будут. А о целесообразности многих переходов мы узнаем тогда, когда начнутся старты», — написал Ягудин в своих
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