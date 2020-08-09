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20:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ягудин оценил переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказала свое мнение о переходе фигуристки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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Источник: Спорт РИА Новости
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Чемпионка Европы Аленая Косторная перешла из группы тренера Этери Тутберидзе в академию к Евгению Плющенко.

Ранее Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте объявила о прекращении работы с Косторной из-за перехода спортсменки к Плющенко.

«Как отношусь к переходу Косторной? Абсолютно спокойно. Переходы от тренера к тренеру всегда были, есть и будут. А о целесообразности многих переходов мы узнаем тогда, когда начнутся старты», — написал Ягудин в своих Instagram-stories.

Ранее фигурист поддержал решение ISU не отменять серию Гран-при, которая должна начаться 24 октября этапом в Лас-Вегасе.

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