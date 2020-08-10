Юниорские прокаты российских фигуристов стартовали в Новогорске в закрытом режиме

Трансляцию прокатов, которую в последние годы ведет Первый канал, на этот раз удалось провести с помощью технического сигнала с используемых судейской бригадой видеокамер, о чем перед стартом прокатов сообщили организаторы трансляции в обращении к зрителям. Организовать полноценную телевизионную трансляцию в данный момент невозможно из-за введенных ограничений в УТЦ «Новогорск» в связи с эпидемиологической ситуацией.