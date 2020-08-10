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16:52 (мск), источник: ТАСС

Юниорские прокаты российских фигуристов стартовали в Новогорске в закрытом режиме

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Контрольные прокаты юниорской сборной России стартовали на учебно-тренировочной базе «Новогорск» выступлением танцевальных дуэтов с короткими программами. Мероприятие в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, проходит в закрытом режиме — на катке помимо спортсменов смогли присутствовать лишь их тренеры, специалисты сборной и руководство Федерации фигурного катания на коньках России.

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Источник: РИА "Новости"

В прокатах в понедельник приняли участие Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, Софья Тютюнина/Александр Шустицкий, Екатерина Каташинская/Александр Васькович, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, София Алексова/Илья Владимиров, Ольга Мамченкова/Марк Волков, Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Елизавета Шичина/Гордей Хубулов, Тамара Жукова/Даниил Карпов, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев.

Трансляцию прокатов, которую в последние годы ведет Первый канал, на этот раз удалось провести с помощью технического сигнала с используемых судейской бригадой видеокамер, о чем перед стартом прокатов сообщили организаторы трансляции в обращении к зрителям. Организовать полноценную телевизионную трансляцию в данный момент невозможно из-за введенных ограничений в УТЦ «Новогорск» в связи с эпидемиологической ситуацией.

Во вторник танцоры представят произвольную программу, прокаты продолжатся в субботу выступлениями пар с короткими программами, 15 августа они продемонстрируют произвольные. Завершатся контрольные прокаты выступлениями юношей и девушек — 18 августа они выступят с короткими программами, 19 августа — с произвольными.

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