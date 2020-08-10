Плющенко опубликовал фрагмент новой произвольной программы Трусовой
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко в своем
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко в своем
Новая произвольная программа фигуристки будет по мотивам «Ромео и Джульетты». В программе прозвучит три мелодии — «Kissing you» Крэйга Армстронга, «Gentle Night» Абеля Коженевски и «Montagues and Capulets» Ричарда Клайдермана.
«Четверной лутц и тройной тулуп из произвольной программы “Ромео и Джульетта” в исполнении Александры Трусовой», — подписал видео Плющенко.
В мае 16-летняя Трусова решила покинуть группу Этери Тутберидзе и перейти в академию Плющенко. Позже Плющенко рассказал о пожеланиях своей подопечной относительно постановки своих программ.