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19:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плющенко опубликовал фрагмент новой произвольной программы Трусовой

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте показал небольшой фрагмент новой программы Александры Трусовой.

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Источник: Спорт РИА Новости

Новая произвольная программа фигуристки будет по мотивам «Ромео и Джульетты». В программе прозвучит три мелодии — «Kissing you» Крэйга Армстронга, «Gentle Night» Абеля Коженевски и «Montagues and Capulets» Ричарда Клайдермана.

«Четверной лутц и тройной тулуп из произвольной программы “Ромео и Джульетта” в исполнении Александры Трусовой», — подписал видео Плющенко.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мае 16-летняя Трусова решила покинуть группу Этери Тутберидзе и перейти в академию Плющенко. Позже Плющенко рассказал о пожеланиях своей подопечной относительно постановки своих программ.

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