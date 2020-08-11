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10:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Новая произвольная программа Трусовой поставлена на тему «Ромео и Джульетты»

Новая произвольная программа российской фигуристки Александры Трусовой поставлена на тему «Ромео и Джульетты», на своей странице в «Инстаграме» сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.

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Источник: AP 2020

Трусова — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров. В сезоне-2019/2020 завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. В межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Кроме того, Александра — первая исполнительница чистого каскада четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов и обладательница мирового рекорда в произвольной программе (166,62).

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