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15:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Костомаров оценил переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров предположил, что переход фигуристки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко может пойти на пользу российскому фигурному катанию.

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Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров предположил, что переход фигуристки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко может пойти на пользу российскому фигурному катанию.

Ранее Тутберидзе в своем инстаграм-аккаунте заявила, что Косторная продолжит тренироваться под руководством Плющенко.

«Могу сказать, что этот переход точно привлек внимание к фигурному катанию. Был очень большой резонанс в стране. Многомиллионная аудитория узнала об этом трансфере, и для популяризации нашего вида спорта — это только на пользу», — цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».

Также фигурист отметил, что сейчас оценивать переход Косторной не имеет смысла.

«Что касается борьбы, то мы все увидим на соревнованиях. Только на официальных стартах все поймут, какие плюсы и минусы Косторная приобрела от смены тренера», — добавил спортсмен.

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