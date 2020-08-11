Костомаров оценил переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров предположил, что переход фигуристки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко может пойти на пользу российскому фигурному катанию.

Ранее Тутберидзе в своем инстаграм-аккаунте заявила, что Косторная продолжит тренироваться под руководством Плющенко.

«Могу сказать, что этот переход точно привлек внимание к фигурному катанию. Был очень большой резонанс в стране. Многомиллионная аудитория узнала об этом трансфере, и для популяризации нашего вида спорта — это только на пользу», — цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».

Также фигурист отметил, что сейчас оценивать переход Косторной не имеет смысла.