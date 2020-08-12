Валиева может выступить на взрослых прокатах

«Рассматривается такой вариант, — ответил Горшков по телефону на вопрос о выступлении Валиевой на взрослых прокатах. — У спортсменки такой уровень, что ей есть смысл выступать во взрослых соревнованиях там, где это возможно. Думаю, это было бы правильно».