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20:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валиева может выступить на взрослых прокатах

Чемпионка России и мира 2020 года среди юниоров, победительница Финала юниорского Гран-при минувшего сезона Камила Валиева может выступить на контрольных прокатах фигуристов основной сборной России, а не на аналогичном мероприятии с участием юниоров, сообщил РИА Новости президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контрольные прокаты основной сборной России состоятся 12—13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт». Прокаты в женском одиночном катании среди спортсменок юниорской сборной России состоятся 18—19 августа в подмосковном Новогорске.

«Рассматривается такой вариант, — ответил Горшков по телефону на вопрос о выступлении Валиевой на взрослых прокатах. — У спортсменки такой уровень, что ей есть смысл выступать во взрослых соревнованиях там, где это возможно. Думаю, это было бы правильно».

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