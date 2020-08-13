Авербух раскрыл подробности конфликта между Тутберидзе и Плющенко

Источник: РИА "Новости"

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Одна из самых известных тренеров по фигурному катанию в истории России. Из-под её крыла вышли две олимпийских чемпионки, две чемпионки мира и чемпионка Европы.

Авербух посчитал, что в данной ситуации много подводных камней, и обратил внимание на начало конфликта между тренерами в декабре 2019-го. «После объявления Загитовой [о приостановке карьеры] главная претензия Этери к Жене была — он постоянно переманивает ее спортсменов. Она уже тогда била в набат и кричала всем нам: “Я чувствую, что моих спортсменов уводят”», — отметил он.

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1 августа директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил об охоте на учениц Тутберидзе. По его мнению, переходы спортсменок выглядят нечистоплотно.