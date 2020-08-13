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18:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Авербух раскрыл подробности конфликта между Тутберидзе и Плющенко

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух раскрыл подробности конфликта между российскими тренерами Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"
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12
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12
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Одна из самых известных тренеров по фигурному катанию в истории России. Из-под её крыла вышли две олимпийских чемпионки, две чемпионки мира и чемпионка Европы.

Авербух посчитал, что в данной ситуации много подводных камней, и обратил внимание на начало конфликта между тренерами в декабре 2019-го. «После объявления Загитовой [о приостановке карьеры] главная претензия Этери к Жене была — он постоянно переманивает ее спортсменов. Она уже тогда била в набат и кричала всем нам: “Я чувствую, что моих спортсменов уводят”», — отметил он.

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1 августа директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил об охоте на учениц Тутберидзе. По его мнению, переходы спортсменок выглядят нечистоплотно.

За последние три месяца ряд фигуристок из группы Тутберидзе перешли в академию. В частности, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Также с мая этого года там числится тренер Сергей Розанов, работавший в группе Тутберидзе с 2017-го по 2020 год.

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