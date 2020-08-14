Стали известны результаты ЕГЭ Загитовой
Стало известно, сколько баллов российская фигуристка Алина Загитова набрала по итогам сдачи ЕГЭ.
Стало известно, сколько баллов российская фигуристка Алина Загитова набрала по итогам сдачи ЕГЭ.
Олимпийская чемпионка 2018 года поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика».
На сайте академии были опубликованы списки лиц, поступающий в РАНХиГС на платной основе, куда и была включена Загитова. Сообщается, что фигуристка получила 51 балл по итогам экзамена по русскому языку. С обществознанием 18-летняя спортсменка справилась чуть хуже, получив 44 балла.
Загитова будет обучаться по программе бакалавриата «Продюсирование и культурная политика».
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры и пропустила чемпионат России.