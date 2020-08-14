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17:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны результаты ЕГЭ Загитовой

Стало известно, сколько баллов российская фигуристка Алина Загитова набрала по итогам сдачи ЕГЭ.

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Олимпийская чемпионка 2018 года поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика».

На сайте академии были опубликованы списки лиц, поступающий в РАНХиГС на платной основе, куда и была включена Загитова. Сообщается, что фигуристка получила 51 балл по итогам экзамена по русскому языку. С обществознанием 18-летняя спортсменка справилась чуть хуже, получив 44 балла.

Загитова будет обучаться по программе бакалавриата «Продюсирование и культурная политика».

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры и пропустила чемпионат России.

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