Стали известны результаты ЕГЭ Загитовой

Олимпийская чемпионка 2018 года поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика».

На сайте академии были опубликованы списки лиц, поступающий в РАНХиГС на платной основе, куда и была включена Загитова. Сообщается, что фигуристка получила 51 балл по итогам экзамена по русскому языку. С обществознанием 18-летняя спортсменка справилась чуть хуже, получив 44 балла.