Глава ФФККР: Документов от Косторной и Плющенко нет. Появятся — будет о чём говорить

Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган пояснил, что в сезоне-2020/2021 фигуристка сможет представлять только свой предыдущий клуб «Самбо-70», поскольку окно для переходов уже закрыто.



«Насколько мне известно, пока документов нет. Узнавали ли мы, почему? Зачем нам узнавать? Тот, кто был инициатором этого перехода, должен был подавать документы. Дедлайн никакого нет. Переходы регламентируются. Но те сроки, что были, уже давно прошли.



Будет ли сделано исключение для Алёны? Пока документов нет. Когда они появятся, будет о чем говорить. Никто не может запретить ей тренироваться у другого тренера», — цитирует Горшкова «Спорт день за днём».