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11:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова рассказала, что чувствовала бы на месте Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мыслями на тему того, если бы она оказалась в ситуации, в которую попала Этери Тутберидзе.

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Источник: РИА "Новости"
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Одна из самых известных тренеров по фигурному катанию в истории России. Из-под её крыла вышли две олимпийских чемпионки, две чемпионки мира и чемпионка Европы.

По словам специалиста, если бы от нее ушли несколько учениц, она хотела бы доказать всем свой высокий уровень.

«Если бы я сейчас оказалась на месте Тутберидзе, у меня, возможно, тоже было бы желание обыграть всех, несмотря на потерю двух подопечных. Мне вообще кажется, что это правильное желание — быть сильнее остальных. Другой вопрос, что таким образом нельзя формулировать цель спортсмену. Он должен максимально хорошо выполнить ту задачу, которая стоит перед ним на текущем этапе. Сделает это, значит, будет иметь шанс выступать дальше», — приводит RT слова Тарасовой.

В мае стало известно, что 16-летняя фигуристка Александра Трусова решила покинуть группу Тутберидзе и перейти в академию Евгения Плющенко. Позже от Тутберидзе ушли еще несколько учениц, включая Алену Косторную.

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