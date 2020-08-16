Соревнования по фигурному катанию в Санкт-Петербурге отменены до 1 января

Контрольные прокаты фигуристов, входящих в сборную Санкт-Петербурга, пройдут 26—28 августа .

«Соревнования в Санкт-Петербурге до 1 января отменены, — сказала Леонова по телефону. — При этом рассматривается вариант с проведением Мемориала Панина-Коломенкина, но с допуском спортсменов не моложе 18 лет. По всей видимости, если это произойдет, то соревнования удастся провести лишь в разряде мастеров спорта. По-моему, в Санкт-Петербурге в этой категории набирается 11 мальчиков и 8 девочек».

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года отметила, что также в Санкт-Петербурге планируется в осенне-зимний период текущего года устраивать закрытые прокаты.