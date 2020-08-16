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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соревнования по фигурному катанию в Санкт-Петербурге отменены до 1 января

Соревнования по фигурному катанию в Санкт-Петербурге отменены до 1 января из-за неясной перспективы эпидемиологической обстановки, сообщила РИА Новости председатель комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Алена Леонова.

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Контрольные прокаты фигуристов, входящих в сборную Санкт-Петербурга, пройдут 26—28 августа.

«Соревнования в Санкт-Петербурге до 1 января отменены, — сказала Леонова по телефону. — При этом рассматривается вариант с проведением Мемориала Панина-Коломенкина, но с допуском спортсменов не моложе 18 лет. По всей видимости, если это произойдет, то соревнования удастся провести лишь в разряде мастеров спорта. По-моему, в Санкт-Петербурге в этой категории набирается 11 мальчиков и 8 девочек».

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года отметила, что также в Санкт-Петербурге планируется в осенне-зимний период текущего года устраивать закрытые прокаты.

«Это не соревнования, а тренировочные прокаты для специалистов. Там, видимо, смогут прокатывать программы и юниоры. Что касается Кубка Санкт-Петербурга, то, может быть, оставят первые два этапа (только для спортсменов старше 18 лет), после которых возможен Мемориал Панина-Коломенкина, а далее до 1 января турниров не будет. Контрольные прокаты 26—28 августа состоятся», добавила Леонова.

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