Тарасова оценила будущее Трусовой и Косторной после ухода от Тутберидзе

Тарасова посчитала, что наступающий сезон станет сложным для спортсменок, так как им предстоит готовиться к Олимпийским играм в Пекине. «Это большая ответственность, более жесткая конкуренция. Ни Саша, ни Алена своих позиций не сдадут. Я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата, и меня, как тренера, это очень радует», — добавила она.