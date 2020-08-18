Сотникова прокомментировала переход Трусовой и Косторной от Тутберидзе к Плющенко

«Понятное дело, что принимать подобные решения бывает непросто. Я сама через это прошла (в 2017 году Сотникова перешла от Елены Буяновой к Плющенко. — Sport24). Но это не дает нам право судить кого бы то ни было. Это был их выбор, это их настрой, это их система задач и ценностей. Я не тот человек, который должен их судить. Меня это не касается.
Жизнь расставит все по своим местам. Я работала с Евгением Плющенко, мне в тот период было комфортно. Не могу сказать ни одного плохого слова в отношении тренерских возможностей Плющенко. Он как на тренировках, так и на шоу всегда выкладывался на максимум. У него нет проблем с тем, чтобы распределить свои силы на разные проекты, — цитирует Сотникову News.ru.
Под руководством Тутберидзе Косторная выиграла чемпионат Европы-2020, а Трусова заняла на нем третье место.