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18 августа, источник: Sport24

Сотникова прокомментировала переход Трусовой и Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Победительница Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова высказалась на тему перехода Алены Косторной и Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Обе фигуристки сменили тренера этим летом.

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Источник: Sport24

«Понятное дело, что принимать подобные решения бывает непросто. Я сама через это прошла (в 2017 году Сотникова перешла от Елены Буяновой к Плющенко. — Sport24). Но это не дает нам право судить кого бы то ни было. Это был их выбор, это их настрой, это их система задач и ценностей. Я не тот человек, который должен их судить. Меня это не касается.

Жизнь расставит все по своим местам. Я работала с Евгением Плющенко, мне в тот период было комфортно. Не могу сказать ни одного плохого слова в отношении тренерских возможностей Плющенко. Он как на тренировках, так и на шоу всегда выкладывался на максимум. У него нет проблем с тем, чтобы распределить свои силы на разные проекты, — цитирует Сотникову News.ru.

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Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко

Под руководством Тутберидзе Косторная выиграла чемпионат Европы-2020, а Трусова заняла на нем третье место.

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