Сотникова прокомментировала переход Трусовой и Косторной от Тутберидзе к Плющенко

«Понятное дело, что принимать подобные решения бывает непросто. Я сама через это прошла (в 2017 году Сотникова перешла от Елены Буяновой к Плющенко. — Sport24). Но это не дает нам право судить кого бы то ни было. Это был их выбор, это их настрой, это их система задач и ценностей. Я не тот человек, который должен их судить. Меня это не касается.