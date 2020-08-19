Горшков: Прокаты в «Новогорске» должны мотивировать юных фигуристов в непростых условиях
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Прокаты кандидатов в юниорскую сборную России, завершившиеся на льду
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Прокаты кандидатов в юниорскую сборную России, завершившиеся на льду
Прокаты стартовали в «Новогорске» 10 августа, спортсмены выступали поэтапно: первыми продемонстрировали свои программы танцоры, затем спортивные пары. Завершились мероприятия выступлениями одиночников в мужском и женском катании.
«Нынешние контрольные прокаты юниоров, безусловно, отличаются от проводимых в предыдущие годы в первую очередь своей задачей: если традиционно по контрольным прокатам определялась готовность спортсменов, давая возможность верно распределить их по этапам серии
«Да, можно сейчас обсуждать, кто на данный момент готов лучше, кто хуже, но не это сейчас самое важное. Исходя из скомканности начала сезона, длительного пребывания в самоизоляции, позднего выхода на лед нужно было успеть поставить программы, накатать их, восстановить сложные технические элементы и освоить новые. И с этим действительно многие справились. Поэтому остается только пожелать спортсменам здоровья и удачи в дальнейшей подготовке», — сказал президент ФФККР.
Контрольные прокаты кандидатов во взрослую команду состоятся