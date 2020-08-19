Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
КАМАЗ
Лада Д
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Уфа
Спартак
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Локомотив
00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
Ротор
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Омония
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Ростов
Футбол. Еврокубки
19:00
Мольде
КуПС
Хоккей. НХЛ
19:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Еврокубки
19:30
Флора
Судува
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
20:00
Ференцварош
Юргорден
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Рига
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Тирана
Футбол. Еврокубки
20:00
Целе
Дандолк
Футбол. Еврокубки
21:00
Шериф
Фола
Футбол. Еврокубки
21:00
Конна'с Куэй
Сараево
Футбол. Еврокубки
21:00
Будучност
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
22:00
Лион
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Флориана
ЧФР
Хоккей. НХЛ
23:00
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
20.08
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
20.08
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
43
Все события
Фоторепортажи
17Матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
16:36 (мск), источник: ТАСС

Горшков: Прокаты в «Новогорске» должны мотивировать юных фигуристов в непростых условиях

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Прокаты кандидатов в юниорскую сборную России, завершившиеся на льду учебно-тренировочного центра «Новогорск», должны помочь молодым спортсменам найти мотивацию в непростых условиях, связанных с изменением календаря стартов из-за пандемии. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Прокаты стартовали в «Новогорске» 10 августа, спортсмены выступали поэтапно: первыми продемонстрировали свои программы танцоры, затем спортивные пары. Завершились мероприятия выступлениями одиночников в мужском и женском катании.

«Нынешние контрольные прокаты юниоров, безусловно, отличаются от проводимых в предыдущие годы в первую очередь своей задачей: если традиционно по контрольным прокатам определялась готовность спортсменов, давая возможность верно распределить их по этапам серии Гран-при, то в нынешнем году на ситуацию принципиально повлияла пандемия коронавируса — все этапы юниорской серии отменены. Поэтому главная задача нынешних прокатов — мотивировать наших юных спортсменов на этот непростой сезон, на дальнейшую работу. Порой и взрослым спортсменам сложно справиться с проблемами мотивации, а в данном случае мы говорим о совсем юных фигуристах, для них это сейчас важно как никогда. Спортсмену необходимо готовиться к какой-то конкретной дате, конкретному мероприятию, конкретному старту, а ближайшим турниром будет первый этап Кубка России 18 сентября, и до этого срока еще целый месяц», — отметил Горшков.

«Да, можно сейчас обсуждать, кто на данный момент готов лучше, кто хуже, но не это сейчас самое важное. Исходя из скомканности начала сезона, длительного пребывания в самоизоляции, позднего выхода на лед нужно было успеть поставить программы, накатать их, восстановить сложные технические элементы и освоить новые. И с этим действительно многие справились. Поэтому остается только пожелать спортсменам здоровья и удачи в дальнейшей подготовке», — сказал президент ФФККР.

Контрольные прокаты кандидатов во взрослую команду состоятся 12—13 сентября.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Овечкин спас «Вашингтон» от вылета из плей-офф, оформив дубль
Левандовски и Мюллер мчат к трофею: чего ждать от полуфинала ЛЧ
ПСЖ стал автором одного из антирекордов Лиги чемпионов
Неймар рискует пропустить финал ЛЧ из-за обмена футболками
Футбольная Лига наций не будет отменена, турнир состоится
«Спартак» играет с «Уфой» в РПЛ (трансляция)
«Локомотив» встречается с «Уралом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь