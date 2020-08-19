Горшков: Прокаты в «Новогорске» должны мотивировать юных фигуристов в непростых условиях

«Нынешние контрольные прокаты юниоров, безусловно, отличаются от проводимых в предыдущие годы в первую очередь своей задачей: если традиционно по контрольным прокатам определялась готовность спортсменов, давая возможность верно распределить их по этапам серии Гран-при, то в нынешнем году на ситуацию принципиально повлияла пандемия коронавируса — все этапы юниорской серии отменены. Поэтому главная задача нынешних прокатов — мотивировать наших юных спортсменов на этот непростой сезон, на дальнейшую работу. Порой и взрослым спортсменам сложно справиться с проблемами мотивации, а в данном случае мы говорим о совсем юных фигуристах, для них это сейчас важно как никогда. Спортсмену необходимо готовиться к какой-то конкретной дате, конкретному мероприятию, конкретному старту, а ближайшим турниром будет первый этап Кубка России 18 сентября, и до этого срока еще целый месяц», — отметил Горшков.